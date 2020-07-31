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РЕН ТВРЕН ТВРакета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома "Байконур".
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Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура

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Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

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