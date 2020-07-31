Космос
РЕН ТВРакета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома "Байконур".
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Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Известия 18:17
Политика
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 18:39
Армия и оружие
ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля «Стрела»
Новый скоростной багги для ВДВ разрабатывается в России на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
ТАСС 17:12
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости 23:29
Кино
В России кинотеатры откроются с десятью премьерными фильмами
Могу сказать, что на этой неделе выйдет 10 новых фильмов, среди них есть и комедии, и драмы, и ужастики, и, в принципе, есть картины на любой вкус.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Политика
Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.
Интерфакс 13:24
Происшествия
В Бийске полицейские задержали вооруженного пенсионера
Инцидент случился в вечернее время в одном из многоквартирных домов Бийска.
Бийский рабочий 22:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Армия и оружие
Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия 23:08
Политика
Дегтярев отказался лично приходить к Фургалу в СИЗО
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегрятрев не намерен лично посещать в следственном изоляторе арестованного бывшего главу региона Сергея Фургала.
Московский Комсомолец 23:06
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Шоу-бизнес
«Лучший муж и папа»: Звезду «Дома-2» Катю Жужу выписали из роддома
Телеведущая стала мамой во второй раз. Бывшую ведущую проекта «Дом-2» Катю Жужу выписали из роддома.
Пятый канал вчера в 18:16
Авто
Китайский производитель электрокаров Li Auto привлек на IPO $1,1 млрд
Конкуренция на американском рынке капитала среди производителей электрокаров обостряется — желающих потеснить компанию Илона Маска становится все больше.
РБК 07:08
Наука
Создан детектор мгновенного обнаружения Covid-19
Команда, возглавляемая Моной Заглул и Яньян Чжао из Школы инженерных и прикладных наук, предположила, что сможет создать детектор для обнаружения Covid-19, если заменит золотое покрытие тем, которое будет реагировать на вирус.
Naked Science 28 июля в 12:08
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
По решению Владимира Путина охранной потенциально опасных объектов займется Росгвардия.
CT news 09:31
Политика
Европа призвала ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало заявление генерального директора австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зееле, в котором он призвал к ответу европейцев в адрес США после их намерений ввести санкции к причастным в строительстве «Северного потока-2» компаниями.
Общественная служба новостей вчера в 23:58
Политика
Игорь Рыбаков: Путин сделал всё для продолжения протестов в Хабаровске
Путин сделал все, чтобы люди продолжали протестовать в Хабаровске.
Собеседник вчера в 09:19
Наука
Центр малотоннажной химии может появиться в Томске до конца 2020г
Собеседница агентства уточнила, что в Центре малотоннажной химии будут работать ученые ТПУ, Томского госуниверситета (ТГУ), Института химии нефти СО РАН, Инжинирингового химико-технологического центра.
РИА Томск 04:52
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ вчера в 06:25
Политика
Проваливший в Приморье выборы Тарасенко возглавил правительство Якутии
Якутск, 31 июля 2020, 06:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев назначил временного исполняющим обязанности председателя правительства республики бывшего врио губернатора Приморья, заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Тарасенко.
REGNUM 23:14
Авто
На покупку автомобилей в России потратили почти триллион рублей
Более 90% емкости российского авторынка пришлось на иномарки — на них потратили 902,7 млрд руб. На покупку машин отечественных брендов потратили 94,7 млрд руб. Напомним, в 2020 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 23,3%, по данным "Ассоциации европейского бизнеса" (АЕБ), до 635,9 тыс. машин.
Коммерсантъ 04:05
Экономика
«Сбербанк» планирует выплатить дивиденды за 2019 год
"Сбербанк" планирует в 2020 году выплатить дивиденды по итогам прошлого года, обновленный прогноз банка это учитывает.
Finam.Ru 11:09
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Общество
Трубоукладчик «Северного потока» исчез из отчетности Газпрома
«Академик Черский» — единственное судно-трубоукладчик в распоряжении Газпрома, которое может закончить прокладку газопровода «Северный поток — 2». Судовладелец трубоукладчика еще в первом квартале этого года фигурировал в отчетности Газпрома как аффилированная компания.
ИА Красная Весна 28 июля в 23:57
Политика
Пушков заявил о желании Польши выйти к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков считает, что при помощи «Люблинского треугольника» Польша рассчитывает выйти к Черному морю.
Известия 22:41
Армия и оружие
Польша побоялась размещать истребители F-35 вблизи Калининграда
Городовой вчера в 04:12