Ракета-носитель "Протон-М" с российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома "Байконур".

Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

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