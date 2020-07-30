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Газета.Ru
Газета.Ru

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в 00.25 мск стартовала ракета-носитель "Протон-М" вместе с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщили в Роскосмосе. Стоит отметить, что ракета полетела со второй попытки в свой резервный день.В источнике
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RT на русском

Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура

RT на русском17:31
Газета.Ru

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru17:40
РИА Новости

Российские спутники связи «Экспресс» отделились от «Протона-М»

РИА Новости17:40
News.ru

«Протон-М» стартовал с Байконура со второй попытки

News.ru18:31
Известия

«Протон-М» со спутниками связи отправился в самый продолжительный полет

Известия17:55
Российская газета

Ракета с двумя спутниками «Экспресс» стартовала с космодрома Байконур

Российская газета17:40
ТАСС

Ракету-носитель «Протон-М» запустили с космодрома Байконур

ТАСС18:05
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В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

Белогорск, Крым, 31 июля 2020, 08:02 — REGNUM В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали.
В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
REGNUM01:02
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави.
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известиявчера в 16:45
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Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости20:15
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В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия19:35
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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru18:09
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