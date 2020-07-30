Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
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С космодрома Байконур в 00.25 мск стартовала ракета-носитель "Протон-М" вместе с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщили в Роскосмосе. Стоит отметить, что ракета полетела со второй попытки в свой резервный день.В источнике
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