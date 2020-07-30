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Газета.Ru
Газета.Ru

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в 00.25 мск стартовала ракета-носитель "Протон-М" вместе с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщили в Роскосмосе. Стоит отметить, что ракета полетела со второй попытки в свой резервный день.В источнике
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RT на русском

Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура

RT на русском17:31
Газета.Ru

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru17:40
ТАСС

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

ТАСС17:57
Известия

«Протон-М» со спутниками связи отправился в самый продолжительный полет

Известия17:55
РИА Новости

Российские спутники связи «Экспресс» отделились от «Протона-М»

РИА Новости17:40
Российская газета

Ракета с двумя спутниками «Экспресс» стартовала с космодрома Байконур

Российская газета17:40
Naked Science

Live: запуск ракеты «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» (Upd.)

Naked Science27 июля в 04:37
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобиливчера в 00:13
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Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной

Ученые Пенсильвании придерживаются альтернативной теории Большого взрыва гипотезы Большого отскока, согласно которой текущая расширяющаяся Вселенная возникла из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы.
ИА Красная Веснавчера в 06:03
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Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов.
Советский спортвчера в 12:10
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новостивчера в 16:27
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Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в тех случаях, когда у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), при этом он не выходит на связь, чтобы сообщить обновлённую информацию.
Известия18:30

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости29 июля в 10:07
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