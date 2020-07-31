Космос
Газета.RuРакета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
С космодрома Байконур в 00.25 мск стартовала ракета-носитель "Протон-М" вместе с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщили в Роскосмосе. Стоит отметить, что ракета полетела со второй попытки в свой резервный день.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Армия и оружие
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru 17:19
Происшествия
Расчленившую в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта жену отпустили
В Санкт-Петербурге накануне обнаружили труп российского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта.
SM News 06:34
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия 14:00
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском
"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области организовать проведение доследственной проверки по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в городе Усолье-Сибирское", - сообщила агентству официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru 14:53
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 16:05
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
Происшествия
Учителя из Катангского района осудили за изнасилование семи детей
Катангский районный суд приговорил 58-летнего школьного учителя к 16 годам лишения свободы за изнасилование семи девочек, не достигших 14-летнего возраста, сообщается 30 июля на сайте следственного управления СКР по Иркутской области.
ИрСити 04:44
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
Студия Pixar летом 2021 года покажет свой новый проект — полнометражный мультфильм «Лука» от режиссера Энрико Касароса.
Слово и Дело 09:49
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
Экономика
ВВП США во II квартале упал на рекордные 32,9% в годовом исчислении
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом исчислении из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 09:26
Кино
Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года
ToDay News Ufa 16:20
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews 04:17
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
CT news 14:26
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Футбол
«Сочи» объявил об уходе Карапетяна
Нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». 31 июля завершается контракт форварда и продлен он не будет, сообщает пресс-служба клуба.
Советский спорт 17:29
Происшествия
На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин
В Москве электропоезд сбил двух мужчин, один из которых от полученных травм скончался.
РБК 16:28
Космос
Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA
Naked Science 02:48
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости 28 июля в 07:56