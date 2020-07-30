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Газета.Ru
Газета.Ru

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

С космодрома Байконур в 00.25 мск стартовала ракета-носитель "Протон-М" вместе с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103", сообщили в Роскосмосе. Стоит отметить, что ракета полетела со второй попытки в свой резервный день.В источнике
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RT на русском

Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура

RT на русском17:31
Газета.Ru

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru17:40
News.ru

«Протон-М» стартовал с Байконура со второй попытки

News.ru18:31
Российская газета

Ракета с двумя спутниками «Экспресс» стартовала с космодрома Байконур

Российская газета17:40
Известия

«Протон-М» со спутниками связи отправился в самый продолжительный полет

Известия17:55
РИА Новости

Российские спутники связи «Экспресс» отделились от «Протона-М»

РИА Новости17:40
ТАСС

Ракету-носитель «Протон-М» запустили с космодрома Байконур

ТАСС18:05
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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости18:39
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Телескоп VLT получил самый красивый снимок «космической бабочки»

Расположенный в Чили Очень большой телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории (ЕSО) сделал фотографию туманности NGC 2899, которую иногда называют "космической бабочкой" из-за ее симметричной структуры и цветовых особенностей.
Planet Today02:33
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Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости02:08

По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка

Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
REGNUM01:21
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Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия00:45
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