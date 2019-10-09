Космос

Российская газетаРоссийская газетаРакета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты. Об этом сообщила компания International Launch Services (ILS) в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиты американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. Об этом сообщила в "Твиттере
" компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса".
Life.ruвчера в 22:39

Подробнее о событии

Российская ракета доставила на орбиты иностранные спутники

News.ru00:43

«Протон-М» успешно вывел на целевую орбиту два иностранных спутника

РБКвчера в 23:43

Запущенные на ракете «Протон-М» коммерческие спутники выведены на целевые орбиты

ТАССвчера в 22:30

«Протон-М» успешно вывел на орбиту европейский и американский спутники

Телеканал 360°вчера в 23:23

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Российская газетавчера в 23:12

Россия вывела на орбиту американский спутник

Известиявчера в 22:47

Глава компании, продвигавшей ракету «Протон» на мировом рынке, покинул пост

РИА Новости00:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон сменила цвет волос

Wday.ru 00:21
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Энергетика

Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line вчера в 12:21
Происшествия

В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве

После исчезновения Лизы Киселевой, которая сегодня ушла в школу и пропала без вести, следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Футбол

Лионель Месси назвал свой лучший гол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов (2:0) в 2009 году своим лучшим голом.
РБК 01:06
Армия и оружие

Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак

Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Известия вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца

Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Политика

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов

Врач, специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о принципе помощи при заболевании, которое, возможно, сейчас наблюдается у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк.
Петербургский дневник вчера в 20:28
Экономика

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлены 23 города.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета вчера в 13:37
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

Московский Комсомолец вчера в 05:52
Здоровье

Каждый пятый россиянин страдает депрессией

Иными словами, каждый пятый житель земли страдает теми или иными расстройствами настроения.
Online47.ru 01:02
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган не исключает рождения еще одного ребенка

Bimru.ru вчера в 05:47
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Происшествия

Автобус врезался в газопровод в Москве

Газета.Ru вчера в 13:58
Происшествия

Холмчанка чуть не убила сына-подростка

Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Авто

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное