Космос

Российская газетаРоссийская газетаРакета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты. Об этом сообщила компания International Launch Services (ILS) в Twitter.
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с чего всё началось
Российский разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиты американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. Об этом сообщила в "Твиттере
" компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет "Протон" и работает под эгидой "Главкосмоса".
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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