Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРакета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России. Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.
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Первый запуск спутников связи «Гонец-М» запланирован на 26 декабря

Евразия Daily24 декабря в 07:11

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru18:40

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Регион 2924 декабря в 01:15

Ракета «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк

РБК19:10

Ракета-носитель «Рокот» со спутниками запущена с космодрома Плесецк

Известия19:04

Ракета «Рокот» с аппаратами связи и спутником стартовала с космодрома Плесецк

Российская газета18:59

Россия запустила в космос «Гонцов»

Lenta.ru18:43
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