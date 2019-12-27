Армия и оружие
Газета.RuРакета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России. Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.
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Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Происшествия
Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью
Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Авто
В России выявили 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности
Более 1,5 млн автомобилей в России укомплектованы опасными для жизни подушками безопасности, сообщил 27 декабря заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Общество
Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда
Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Происшествия
В Свердловской области потушили пожар в ангарах
Спасатели потушили возгорание в двух ангарах в Свердловской области, где огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Общество
Первый двухэтажный поезд прибыл из Москвы в Симферополь
Сегодня утром в Симферополь прибыл первый поезд из Москвы. Состав пришёл на железнодорожный вокзал крымской столицы в 8:50.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Футбол
Анри: «Пугает то, что делает „Ливерпуль“. Его невозможно остановить»
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри после победы «Ливерпуля» над «Лестером» в 19-м туре АПЛ (4:0) выразил мнение, что чемпионская гонка завершена.
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет
«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Космос
Специалист рассказал, какую дозу радиации получают космонавты
Специалист отмечает, что космонавты, находящиеся на орбите МКС, от радиации защищены магнитным полем нашей планеты, поэтому, когда случается сильнейшая солнечная вспышка, вопрос об экстренной посадке не ставится.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
Гармаш со сцены «Современника» сообщил о смерти Волчек
Актер Сергей Гармаш рассказал со сцены зрителям театра "Современник" о смерти художественного руководителя Галины Волчек.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Экономика
Красная икра подешевела в России
Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.
Шоу-бизнес
Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Биатлон
Биатлонист Слепов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Биатлонист из Санкт-Петербурга Алексей Слепов с чистой стрельбой одержал победу в спринте на традиционных отборочных соревнованиях «Ижевская винтовка».
Экономика
Силуанов сообщил, что доля ЦБ в Сбербанке будет выкупаться за счет ФНБ
В правительстве непублично обсуждается вопрос выкупа доли Центробанка с Сбербанке за счет использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ).
Здоровье
Онкологи назвали норму физической активности для предотвращения рака
Исследователи из Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения определили объемы занятий спортом, связанные с защитой от семи видов рака.