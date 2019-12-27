Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России. Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

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