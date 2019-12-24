Армия и оружие
Газета.RuРакета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом связи "Гонец-М" и военным спутником были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили РИА "Новости" в Минобороны России. Старт прошел 27 декабря в 02.11 по мск.
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Первый запуск спутников «Гонец» ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк перенесли на конец 2020 года
Регион 2924 декабря в 01:15
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