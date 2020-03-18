Космос

РБКРБКРакета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1Б» c 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации «Роскосмос».
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Ракета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур

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