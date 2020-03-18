Космос
РБКРакета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1Б» c 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации «Роскосмос».
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Наука
У коронавируса выявили слабое место
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку обновленной Chevrolet Niva
Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Наука
В России начались первые испытания вакцины от коронавируса
Прототипы вакцин разработали в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Они основаны на шести различных технологических платформах.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
Общество
Сирия приостановила международное авиасообщение
Власти Сирии приостановили международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.
Общество
Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика
Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, какой антисептик выбрать и можно ли использовать для этих целей водку, пишет РИА Новости.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане
Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Политика
Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти
Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
Здоровье
В ВОЗ рассказали, какое лекарство принимать при коронавирусе
Какие лекарства опасно пить при коронавирусе >> Как ранее сообщал РИА Новости Крым, на полуострове предпринимается целы ряд мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в несколько стран
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостановит рейсы в ряд стран, включая Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Футбол
Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Происшествия
Открытое горение на складе алюминиевого завода в Подмосковье потушили
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе алюминиевого завода в городском округе Дмитров в Московской области.
Политика
Правительство Украины продлило на четыре года контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Правительство Украины продлило на четыре года срок действия контракта с главой компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Происшествия
Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек
Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек, число смертей достигло 562.
Политика
Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Культура
Бекмамбетов переснял «Иван Васильевич меняет профессию» с Киркоровым
Политика
Песков: ТАСС выпустит фильм проекта «20 вопросов Владимиру Путину»
Агентство ТАСС выпустит фильм проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Гаджеты
Sony рассказала, какой будет новая консоль PlayStation 5
Армия и оружие