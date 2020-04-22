Космос
RT на русскомРакета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
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