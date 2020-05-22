Утром 22 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником военного назначения.

С космодрома Плесецк запустили «Союз-2.1б» с военным спутником

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