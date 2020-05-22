Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаС космодрома Плесецк запустили «Союз-2.1б» с военным спутником

Утром 22 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником военного назначения.
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Плесецк»

ФАН04:02

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

ТК Звезда03:43

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

RT на русском03:56

Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с военным спутником стартовала с Плесецка

Известия03:44

С космодрома Плесецк запустили «Союз-2.1б» с военным спутником

Российская газета03:59

ВКС России выведут в космос четвертый спутник для обнаружения пусков ракет

Евразия Daily02:47

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