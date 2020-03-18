Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Ракета несет на себе 34 британских спутника OneWeb, передает ТАСС. Через девять минут после старта разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

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