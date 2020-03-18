Космос
Взгляд.руРакета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Ракета несет на себе 34 британских спутника OneWeb, передает ТАСС. Через девять минут после старта разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Футбол
Джака дал пятимесячной дочке лимон. Малышка не оценила пранк отца
Джака опубликовал видео в приложении TikTok, на котором он даёт пятимесячной девочке попробовать на вкус лимон.
Общество
За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Общество
В Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Известно, что мужчина погиб 20 марта. На данный момент в Финляндии зарегистрирован 521 случай инфицирования коронавирусом.
Футбол
Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом
Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса.
Армия и оружие
Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
Игры
Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Общество
В России за сутки выявили еще 54 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 54 случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что пациенты находятся в 9 регионах РФ.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане
Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Экономика
Эксперт перечислил способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор ВШЭ управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган рассказал, как россиянам сохранить рублевые сбережения в условиях кризиса.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Технологии
МТС выделила облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса
Облачный провайдет #CloudMTS выделил ресурсы для компьютерного моделирования механизма работы нового вируса и поиска терапевтических средств.
Футбол
Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Гаджеты
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц
Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Общество
Еще один украинский депутат заразился коронавирусом
Еще один украинский депутат заразился коронавирусом.
Политика
В США назвали главный недостаток Ту-160
В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда «прорывных задач».
Политика
Премьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти
Договоренности России и Белоруссии позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.