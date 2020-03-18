Космос

Взгляд.руВзгляд.руРакета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Ракета несет на себе 34 британских спутника OneWeb, передает ТАСС. Через девять минут после старта разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты.
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Ракета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур

РБК13:41

Ракета «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками стартовала с Байконура

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34 спутника OneWeb отправлены в полет с космодрома Байконур

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3DNews13:48

Разгонный блок «Фрегат» с 34 спутниками OneWeb отделился от «Союза»

РИА Новости15:21

Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

ТАСС13:12

Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34-ми спутниками связи

SM News13:59
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