Космос
РБКРакета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II. Трансляция запуска ведется на сайте компании.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Авто
Студенты построили спайдер Slavia на основе хэтчбека Skoda Scala
Хэтчбек Skoda Scala усилиями 31 студента из училища Шкоды в Млада-Болеславе превращён в открытую двухдверку Slavia.
Драйв 12:07
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей за границу
Минск, 20 июля 2020, 14:57 — REGNUM Зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз.
REGNUM 07:57
Армия и оружие
В Индии заявили о превосходстве своих Су-30МКИ над китайскими Су-30МКК
Индийская модификация Су-30МКИ отличается от китайской версии Су-30МКК тем, что на ее борту находится передовая авионика израильского производства, а также современный комплекс РЭБ.
ГЛАС.RU 11:06
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 21:19
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
Общество
До 65 возросло количество умерших от коронавируса в Приморье
В Приморском крае за сутки умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Общее количество смертей от COVID-19 возросло до 65.
EastRussia 23:00
Здоровье
Назван способ подготовиться ко второй волне коронавируса
"Если человек страдает хроническими лёгочными заболеваниями, заболеваниями сердца или диабетом, то прививка от гриппа не только не противопоказана, но, напротив, настоятельно рекомендована", - утверждает Бекетов.
MedikForum.ru 19:13
Экономика
Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
Впервые за 23 года в Кемеровской области упал объем добычи угля, также угольщики остановили свои инвестиции из-за непонимания развития Восточного полигона, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 20:09
Здоровье
Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав
По словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, высокие показатели на территории Алтайского края наблюдаются по той причине, что в рационе жителей данного региона присутствует много жирной пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:15
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с вратарем Крицюком
Футбольный клуб "Краснодар" и вратарь Станислав Крицюк досрочно расторгли соглашение.
Интерфакс-Спорт 12:32
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
Общество
СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки
Как пишет «Коммерсант», ход заявлению дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. В марте полковник Барышев оформил явку с повинной.
Компания 17:19
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском 10:51
Общество
Новая Конституция позволяет повышать пенсионный возраст
Если же возникнут какие-либо сложные обстоятельства, то власти смогут снова повысить пенсионный возраст.
Pravda.Ru 12:02
Политика
И.о. главы Хабаровского края назначен жириновец Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин назначил и. о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Евразия Daily 09:52
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.
Коммерсантъ 12:13
Общество
Стивен Сигал прилетел в Бурятию
Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия 13:40
Политика
Трамп предрек «уничтожение США» в случае победы на выборах Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа на выборах его будущего оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена - приведет к уничтожению Америки.
Газета.Ru 11:14
Религия
Чертановский храм отметит День памяти Крестителя Руси
На Варшавке. Чертаново Северное 08:52
Политика
Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров
"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Интерфакс 22:36