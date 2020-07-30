Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

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