Космос
Аргументы и ФактыРакета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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НАСА запустит марсоход Perseverance для подготовки высадки астронавтов на поверхность планеты
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