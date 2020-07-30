Космос
RT на русскомРакета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
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Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Панченко
Bookmaker-ratings.ru 09:16
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Общество
Навальный нашел у семьи Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование про врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Компания 07:34
Происшествия
В Ленинградской области при стрельбе погиб человек, сообщил источник
Один мужчина погиб, другой получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 07:10
Общество
Высокинский уволил вице-мэра Баранова
Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский уволил своего заместителя по социальным вопросам Дмитрия Баранова.
Политсовет 07:34
Общество
Гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании
В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:08
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Наука
Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая заменяет спортзал
Evo-rus.com вчера в 01:57
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 28 июля в 09:01
Экономика
Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
РБК 08:26
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today.
Чита.Ру 00:37
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия 28 июля в 06:07
Космос
Американские военные заменят все метеоспутники
В конце 2000-х годов американские военные проводили тендер на разработку нового метеорологического спутника, однако в 2012 году конкурс был отменен.
N+1 09:20
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Киберспорт
Скоро в Epic Games Store появится «система достижений»
Вашингтон, 30 июля 2020, 12:50 — REGNUM Представители магазина Epic Games Store работают над созданием «системы достижений».
REGNUM 05:50
Экономика
Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты
Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости вчера в 02:31
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Происшествия
Судью лишили полномочий за езду на Audi Q7 с подложными номерами
Мировой судья судебного участка Октябрьского района Саратова не смогла оспорить отстранение от должности за езду на автомобиле с подложными номерами.
СаратовБизнесКонсалтинг 09:41
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл выплатит крупную сумму после поражения в суде
Вскоре после начала заседаний суд отклонил большую часть претензий Маркл, сочтя их необъективными, основанными лишь на личных эмоциях герцогини.
Woman.ru 02:58