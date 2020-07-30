Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

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