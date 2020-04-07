В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Это первый пилотируемый запуск в этом году. «Союз МС-16» успешно выведен на околоземную орбиту.

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

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