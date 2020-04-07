Космос

КоммерсантъКоммерсантъРакета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Это первый пилотируемый запуск в этом году. «Союз МС-16» успешно выведен на околоземную орбиту.
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Корабль с экипажем МКС стартовал с Байконура

НТВ04:19

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» стартовала с космодрома Байконур

ТАСС04:07

Трансляция старта корабля «Союз МС-16» с иркутянином на борту

Иркутск Сегодня04:05

На МКС полетел новый экипаж

Российская газета04:32

Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС вывели на орбиту

РИА Новости04:24

Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту пилотируемый корабль с новым российско-американским экипажем на борту

Эхо Москвы04:30

С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки

Известия04:10
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