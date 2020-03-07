Политика Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.

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Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Происшествия На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

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