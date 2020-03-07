Армия и оружие
Вести.RuРакетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
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Общество
Греф раскритиковал высшее образование в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает уровень высшего образования в России недостаточным.
Общество
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Швейцарии
Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
Политика
Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Футбол
«Урал» взял в Сочи болельщиков, которые совершили выезд в Ярославль
В качестве компенсации екатеринбургский клуб взял в самолёт до Сочи нескольких болельщиков, которые приехали в Ярославль на футбол.
Экономика
Определен комфортный для выплаты ипотеки доход
Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 158,4 тысячи рублей.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек
Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
Происшествия
На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора
После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Здоровье
За какие лекарства лишают прав: разбираемся на примерах
Недавно препараты, запрещающие вождение, предложили пометить специальным знаком: мысль неплохая, но полностью проблемы не решит.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поправится ради роли
Как сообщают инсайдеры, проект, ради которого Кристина отважилась пойти на такие жертвы, является ничем иным, как новым фильмом режиссера Олега Асадулина «Булки».
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Происшествия
В Ростове-на-Дону готовят экстренную посадку самолёта из Петербурга
В международном аэропорту Ростова-на-Дону готовятся принять рейс из Санкт-Петербург, следовавший в Симферополь.
Кино
Назван актерский состав новой «Сплетницы»
Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Армия и оружие
Британские морпехи тренируют белорусских десантников
Биатлон
Губерниев: написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на российского биатлониста Александра Логинова написали донос, опираясь на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Общество
Большинство мужчин в России подарят женщинам цветы на 8 Марта
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта.
Гаджеты
Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу
Согласно информации, распространяющейся в Сети, южнокорейская компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy M21.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.