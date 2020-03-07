ПВО сирийской армии успешно отразила израильскую ракетную атаку на провинции Хомс и Кунейтра, сообщает гостелевидение Сирии. Гостелевидение арабской республики уточнило, что ракеты были запущены с территории оккупированных Голанских высот. По данным Al-Ikhbariya, ни одна из них не достигла цели.

В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки

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