Армия и оружие
РБКСМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim. О повторном обстреле авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака также пишет телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
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«Манчестер Сити» победил «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
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Распечатать и выучить: все, что нужно знать перед походом в общепит
Роспотребнадзор разъясняет: исполнитель обязан предоставить потребителю возможность проверить объем (массу) предлагаемой ему продукции (п.21 Правил).
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На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов
Ученые USRA впервые обнаружили на Венере признаки наличия действующих вулканов.
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Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
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Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
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Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Армия и оружие
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Появилось видео запуска иранских ракет по военной базе США 8 января 2020 года.
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На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись
На странице в Twitter убитого США генерала Касема Сулеймани появилась запись.
Армия и оружие
СРОЧНО: вторая волна ударов по базам США, Трамп готовит обращение к нации
Иранское информагентство «Тасним» выпустило новость о начале второй волны ракетных ударов по военным объектам США на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани» .
Наука
Создана карта вызываемых музыкой эмоций
Ученые не исключают, что результаты их исследований могут быть применены как в психологических практиках для пробуждения той или иной эмоции, так и в области развития стриминговых сервисов, которые предлагают слушателям подборки по настроению.
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Циципас сломал ракетку и случайно ударил отца в матче против Киргиоса
После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.
Политика
Итальянский город отказал Помпео в почетном гражданстве
Майк Помпео в октябре 2019 года посетил итальянский город, в котором родился его прадедушка со стороны отца, после чего совет Пачентро приступил к рассмотрению вопроса о предоставлении госсекретарю США почетного гражданства.
Кино
«Что вы такое?»: посмотрите финальный трейлер сериала «Дракула»
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Экономика
Частные пенсионные фонды в Латвии собрали на 14,8% средств больше
Комиссия по делам финансов и капитала (ФКТК) известила, что за первые 9 месяцев прошлого года в частные пенсионные фонды Латвии поступило 56,853 млн евро, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил портал Dienas Business.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Гаджеты
Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Новое обновление оболочки MIUI приведёт к уменьшению общей функциональности смартфонов от Xiaomi.
Гаджеты
OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
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Армия и оружие
Глава Пентагона связался по телефону с руководством Ирака
После нанесенного Ираном ракетного удара по военным объектам США в Ираке глава Пентагона Марк Эспер позвонил в офис премьер-министра Ирака.
Общество
Суд США разрешил Telegram не предоставлять финансовую информацию
Федеральный суд США отклонил запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам касательно Telegram Group Inc. Согласно материалам дела, компании разрешили не предоставлять дополнительную финансовую информацию.
Армия и оружие
Военные США в Сирии движутся к военной базе у границы с Ираком
Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор приведены в состояние высшей боевой готовности на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке.