Корпус стражей исламской революции начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim. О повторном обстреле авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака также пишет телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке

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