Армия и оружие

РБКРБКРакетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

В порт Одессы утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом пишет издание «Думская». По информации «Думской», это 30-й заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году.
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Американский эсминец «Росс» вошел в порт Одессы

Известия05:53

В Одессу зашел американский эсминец

Lenta.ru04:39

Эсминец USS Ross ВМС США вошёл в порт Одессы

RT на русском05:00

СМИ: американский ракетный эсминец Ross зашел в порт Одессы

ТАСС04:47

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

РБК05:24

Американский эсминец зашел в одесский порт

РИА Новости03:45

В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

REGNUM03:45
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Lenta.ru 10:53
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Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA

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Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили в Давосе «Ак Барс»

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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

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В СПЧ не одобрили поведение журналиста Екатерины Винокуровой

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Сразу несколько источников в силовых структурах Зауралья сообщили «URA.RU» о проводимых обысках в квартире экс-замгубернатора Сергея Пугина.
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В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57

Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
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Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

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Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина, которое тот получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.
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Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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