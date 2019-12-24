Армия и оружие

РБКРБКРакетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

В порт Одессы утром 24 декабря зашел американский ракетный эсминец USS Ross. Об этом пишет издание «Думская». По информации «Думской», это 30-й заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году.
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Американский эсминец «Росс» вошел в порт Одессы

Известия05:53

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы

РБК05:24

В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

REGNUM03:45

СМИ: американский ракетный эсминец Ross зашел в порт Одессы

ТАСС04:47

В Одессу зашел американский эсминец

Lenta.ru04:39

Американский эсминец зашел в одесский порт

РИА Новости03:45

Эсминец USS Ross ВМС США вошёл в порт Одессы

RT на русском05:00
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Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
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Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
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Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 08:43
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Путин потребовал следить за возможным развертыванием РСМД США в Европе

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости следить за возможным развертыванием американских ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, в первую очередь, в Европе и Азии.
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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Энергетика

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Армия и оружие

На Украине возобновили действие скандального контракта по БТР-4Е

Украинские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укроборонпром» возобновила действие контракта на закупку для нужд ВСУ 45 БТР-4Е.
Военное обозрение 08:05
Футбол

РФС отклонил реформу ПФЛ с ликвидацией группы «Восток»

Исполком РФС не принял проект реформирования ПФЛ, предполагающий ликвидацию группы «Восток», сообщает источник.
Матч ТВ 09:07
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Политика

Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Известия 07:31
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы из-за возможных санкций Америки.
Gazeta.SPb 21 декабря в 11:03
Происшествия

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Происшествия

Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье

Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
RT на русском 05:39
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга

Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
BFM.ru 08:12
Авто

Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными

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Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
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В России изменят правила посещения пациентов в больницах

«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Севастополь.ру 08:15
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Наука

Цифровая медицина стала одной из главных тем Открытой конференции ИСП РАН

Вопросы медицины обсуждались в рамках развития междисциплинарных цифровых платформ.
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Игнашевич продлил контракт с «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о продлении контракта со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем.
RT на русском 06:31
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
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Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости вчера в 07:59
Футбол

В РФС ввели запрет на критику действий арбитров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что введение запрета на публичную критику судейства стало необходимой мерой.
RT на русском 08:18
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