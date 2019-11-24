Армия и оружие

ТАССТАССРакетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Аргументы и Факты10:02

Крейсер Северного флота устроил салют у берегов ЮАР

Мурманский вестник08:04

В Кейптаун прибыл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов»

RT на русском08:53

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР

РИА Новости08:21

Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в ЮАР для учений

Известия09:20

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

ТАСС07:22

Крейсер «Маршал Устинов» отсалютует в ЮАР

News.ru02:29
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Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Гаджеты

Новый Honor V30 Pro протестировали в бенчмарке AnTuTu

О новых смартфонах линейки Honor V30 последнее время появляется немало сообщений.
Astera 22 ноября в 13:19
Общество

СМИ: уполномоченный по правам ребенка на Украине попал в ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
ТАСС 10:19
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

RT на русском 02:24
Происшествия

Мэр Тулуна назвал причину аварии, в которой погибла его жена

Напомним, что ранним утром 23 ноября мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих вместе с женой выехали из Тулуна в Иркутск.
SM News 03:00
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Авто

Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Daily-Motor.Ru 02:38
Политика

Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности

Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Аргументы недели 07:53
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

Газета.Ru 09:46
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия вчера в 08:20
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Происшествия

В Кабуле взорван автомобиль ООН

Life.ru 10:08
Политика

В Британии пожаловались на цензуру из-за связи политиков с Россией

Вещательную корпорацию «Би-би-си» обвинили в том, что она замалчивает данные о связи британских политиков с Россией.
Lenta.ru 09:45
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество

Миллер посрамил синоптиков: на Украину надвигаются московские морозы

Напомним, 10 днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах российских синоптиков утверждавших, что предстоящая зима будет «розовой» и тёплой.
Новый День вчера в 12:57
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Маршал Устинов
Крейсер
Советский и российский ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Северного флота. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Назван в честь Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года. В 1994-1997, 2001 и 2011-2016 годах проходил ремонт и модернизацию.
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