Армия и оружие
ТАССРакетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
Футбол
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Футбол
Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Политика
Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
Происшествия
В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника
В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Музыка
Светлана Лобода снялась в «русском» клипе Тилля Линдеманна
Российская и украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдемана Frau & Mann, который снимали в Санкт-Петербурге.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил фотографии Анастасии Заворотнюк из соцсети
Фигурист Петр Чернышев удалил совместные фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк из социальных сетей.
Общество
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
В результате несколько машин утонули в грязи.