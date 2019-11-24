Армия и оружие

ТАССТАССРакетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
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Что произошло за день: воскресенье, 24 ноября

Интерфакс12:30

Россия проведет совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем

РБК09:46

В Кейптаун прибыл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов»

RT на русском08:53

Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в ЮАР для учений

Известия09:20

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР

РИА Новости08:21

Крейсер Северного флота устроил салют у берегов ЮАР

Мурманский вестник08:04

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун

ТАСС07:22
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