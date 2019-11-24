Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Футбол Российские фанаты вновь нецензурно оскорбляли Дзюбу Болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Политика Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Культура Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.