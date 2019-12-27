Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРакетный обстрел военной базы в Ираке: погиб американский подрядчик

Ракетному обстрелу подверглась военная база, расположенная неподалеку от города Киркук в Ираке. В результате погиб один американский подрядчик и получили ранения несколько военнослужащих. Такие данные сообщает агентство Reuters, ссылаясь на чиновников.
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Американский контрактник погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

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В Ираке при ракетном обстреле военной базы погиб американский контрактник

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Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки

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В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

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RT на русском вчера в 10:43
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Вести.Ru вчера в 13:34
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Китайская компания Oppo представила флагманский смартфон Oppo Reno 3. Он появится в продаже уже 31 декабря.
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Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»

Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
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Мутко рассказал о расселении оставшихся трех домов в Тулуне

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Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу

«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
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С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения.
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Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

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