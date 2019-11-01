Армия и оружие
Москва 24Ракетный удар нанесли из сектора Газа по Израилю
Известно, что выстрелы были нанесены по районам, прилегающим к сектору Газа. Всего были выпущены 10 ракет, 8 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Ранее обстрел из сектора Газа прервал речь премьер-министра Израиля.
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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
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Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
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