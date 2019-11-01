Известно, что выстрелы были нанесены по районам, прилегающим к сектору Газа. Всего были выпущены 10 ракет, 8 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Ранее обстрел из сектора Газа прервал речь премьер-министра Израиля.

Ракетный удар нанесли из сектора Газа по Израилю

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