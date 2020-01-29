Космос
РЕН ТВРакету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний
Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах. Отдельно отмечается, что аналогичные испытния проводила компания SpaceX, которая уничтожила ракету Falcon 9 по сценарию испытания.
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с чего всё началось
Для испытаний системы аварийного спасения нового российского пилотируемого корабля "Орел" предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5", говорится в материалах ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных "Роскосмосу" (копия есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новостивчера в 19:05
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СМИ: «Ангару» предложили уничтожить в полете в рамках испытания системы спасения
Московский Комсомолец06:51
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