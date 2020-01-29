Для испытаний системы аварийного спасения нового российского пилотируемого корабля "Орел" предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5", говорится в материалах ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных "Роскосмосу" (копия есть в распоряжении РИА Новости).

с чего всё началось

Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах. Отдельно отмечается, что аналогичные испытния проводила компания SpaceX, которая уничтожила ракету Falcon 9 по сценарию испытания.

Ракету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний

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