Армия и оружие
Российская газетаРакету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск»
Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.
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с чего всё началось
Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:05
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