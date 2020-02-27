Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Культура Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу В подруге мужчины Ольге, которая пришла поддержать его на передаче, Гузеева обнаружила его бывшую возлюбленную и настоятельно порекомендовала им вернуть отношения.

Авто Кроссовер Hyundai Creta получит спецверсию В арсенале всех Hyundai Creta Би-2 есть предустановленная платформа "Яндекс.Авто" с голосовым ассистентом "Алиса" и "Яндекс.Навигатором".

Общество Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Происшествия В Крыму начались обыски у возможных участников «Хизб ут-Тахрир» В Бахчисарайском районе Крыма силовики начали проводить обыски в домах сразу нескольких местных жителей, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Шоу-бизнес Инстаблогер Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца Екатерину Диденко обвинили в хайпе на смерти мужа из-за того, что она сразу же после трагедии появилась в передаче Ксении Собчак «Док-ток», но сама блогер рассказала, что тяжело переживает случившееся.

Наука Новая кормовая добавка на четверть снизила выбросы метана крупным рогатым скотом Неудивительно, что среди лозунгов борьбы за снижение потребления мясной пищи важное место занимают климатические, а ученые разных стран ищут пути сокращения выбросов метана сельскохозяйственными животными.

Политика Спикер Рады не исключил пересмотра закона о языковых квотах Киев, 11 марта 2020, 09:25 — REGNUM Закон относительно квот украинского языка в СМИ может быть пересмотрен, не исключает председатель Верховной рады Украины (ВРУ) Дмитрий Разумков.

Политика Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции "Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.