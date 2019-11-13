Армия и оружие
ГЛАС.RUРакеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели
Две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, которые оснащены ядерным планирующим блоком «Авангард», начнут опытно-боевое дежурство в ближайшие недели в Домбаровской дивизии РВСН. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели.ТАСС00:04
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