Армия и оружие
Телеканал 360°Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности.
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Политика
Ивановскую внутреннюю политику усилили перед выборами
Издание отмечает, что назначение «расценивается как усиление блока внутренней политики в выборный год».
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Армия и оружие
Трамп сообщил о новых санкциях против Ирана
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв
Армия и оружие
Индия попросила у России лицензию на «убийцу танков»
В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии.
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Происшествия
ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании
«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Футбол
Футболисты «Динамо» вышли из отпуска
Пресс-служба "Динамо" сообщает, что футболисты московского клуба вышли из отпуска. В данный момент игроки проходят медицинские обследования.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Происшествия
В России погиб младенец, оставленный в коляске на балконе
Кино
В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»
В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Наука
Ученые назвали главные причины ожирения
Образ жизни человека влияет на развитие ожирения больше, чем генетическая предрасположенность.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков
«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина похвасталась букетами, которые ей подарили в честь 26-летия
Сегодня свой 26-й день рождения отмечает победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина.
Наука