Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности.
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Что случилось этой ночью: четверг, 9 января

Интерфаксвчера в 23:30

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новостивчера в 16:32

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Газета.Ruвчера в 16:07

СМИ: в «зеленой зоне» Багдада упали несколько ракет

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СМИ: Пострадавших при ракетном обстреле Багдада нет

RT на русскомвчера в 16:39

Арабские телеканалы узнали о падении ракет в «зеленой зоне» Багдада

РБКвчера в 16:44
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