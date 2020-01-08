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Армия и оружие Трамп сообщил о новых санкциях против Ирана Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с атаками Ирана на американские военные базы в Ираке.

Армия и оружие Индия попросила у России лицензию на «убийцу танков» В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии.

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Происшествия ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании «Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.

Футбол Футболисты «Динамо» вышли из отпуска Пресс-служба "Динамо" сообщает, что футболисты московского клуба вышли из отпуска. В данный момент игроки проходят медицинские обследования.

Шоу-бизнес Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.