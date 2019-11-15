Позже партнеры защитника по команде осудили поведение болельщиков. Матч завершился со счетом 7:0 в пользу англичан. Ранее сообщалось, что Стерлинг и Гомес тренировались вместе со сборной Англии.

Фанаты сборной Англии освистали Гомеса за стычку со Стерлингом

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