Общество
ЧемпионатРахим Стерлинг: сейчас единственной болезнью является расизм
Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг назвал расизм единственной болезнью, беспокоящей людей в данный момент.
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Общество
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Телепрограмма вчера в 13:43
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ вчера в 17:55
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
Борис Джонсон назвал предателями хулиганов, дискредитирующих протесты
Премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал о своем отношении к происходящему на личной странице в Twitter.
RuNews24.ru вчера в 19:48
Энергетика
Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля
Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
Российская газета 06 июня в 13:45
Единоборства
Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Общество
КНР подозревают в сокрытии данных о начале эпидемии коронавируса
Независимая медиагруппа Caixin провела расследование, по результатам которого пришла к выводу, что власти КНР намерено скрывали первые вспышки коронавируса в своей стране.
Live24 вчера в 01:59
Здоровье
В России зарегистрировали еще один препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России зарегистрировало второй препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Газета.Ru 06 июня в 05:11
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 06 июня в 02:52
Авто
С 1 июня можно сэкономить на покупке нового автомобиля
Первые покупатели получат автомобили уже 7 июня.С 1 июня программы стали доступны семьям с одним и более несовершеннолетними детьми, медицинским работникам и россиянам, сдавшим прежнее авто в трейд-ин.
Pressa40 05 июня в 06:00
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом
"В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:12
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Музыка
«Весь в перьях»: Лоза вновь ответил на шутку Киркорова
Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ вновь раскритиковал Филиппа Киркорова, назвавшего его "аппендицитом".
РИА Новости 00:48
Происшествия
Собчак высказалась о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Kursk.com вчера в 10:33
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Армия и оружие
Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками
Другого варианта у жителей не было. Сауд отметил, что попал в ИГ в 2015 году, вместе с ним были завербованы многие мирные жители.
Известия вчера в 23:17
Футбол
Азмун показал фото с отдыха на яхте: «Мое настроение»
Sport24.ru вчера в 17:49
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51