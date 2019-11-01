Футбол
Спорт-ЭкспрессРахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.
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Происшествия
SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
ТАСС 10:57
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Ведомости 08:01
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
РИА Новости 11:15
Футбол
Карлос Тевес: «Роналду одержим тренировками, Месси не такой»
Sportbox.RU 09:02
Армия и оружие
Солдаты НАТО распознают русских шпионов по голосу
"Русские в Прибалтике распространяют губительные фальшивые новости о солдатах НАТО и интенсивно шпионят", – считают в Норвегии.
Утро.ru 10:40
Политика
Путин обсудил с Совбезом строительство газопроводов и Сирию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о темах, которые Владимир Путин обсудил на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Вести.Ru 08:59
Футбол
Орлов не видит смысла в переходе Дзюбы в английскую Премьер-лигу
Тарханов: "Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии" Также комментатор подчеркнул, что перед чемпионатом Европы 2020 года Дзюбе нет смысла что-то менять.
Sport.ru 07:28
Политика
Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 11:10
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Происшествия
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева.
РИА Новости 10:04
Экономика
Депутаты просят проверить законность маркировки ЦРПТ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность распоряжений правительства о введении цифровой маркировки товаров.
Milknews.ru вчера в 12:14
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Украина потребует от России репараций для восстановления Донбасса
Украина потребует от России заплатить за восстановление Донбасса после прекращения конфликта и перехода региона под контроль Киева, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Вести.Финанс 05:49
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Общество
Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 11:11
Происшествия
После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск
Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 09:43
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Технологии
Telegram представил новую версию своего криптовалютного кошелька
Появление новой версии кошелька подтверждает, что команда TON продолжает работу над проектом, несмотря на конфликт с SEC.
РБК 09:26
Политика
Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.
Известия 10:36
Авто
Nissan представил обновленный компактный кроссовер Kicks
Компания Nissan представила обновленную версию своего компактного кроссовера Kicks.
Letnews.ru 04:14
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Общество
Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории
Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.
РБК 11:14
Экономика
МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России
Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.
Известия 10:41
Финансы
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Политика
Генсек НАТО отказался прогнозировать будущее Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался говорить о сроках вступления Украины в альянс и разрешения конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 08:31