Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.
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Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

Адиев прокомментировал слова Рахимова. Тот сказал, что разочаровался в нём

Чемпионат07:24

Адиев – Рахимову: «Его мнение мне неинтересно, все просто»

Бомбардир.ру07:42

Адиев отреагировал на слова Рахимова. Ранее Рашид заявил, что разочаровался в коллеге

Матч ТВ08:02

Адиев отреагировал на слова Рахимова. Ранее Рашид заявил, что разочаровался в коллеге

Sportbox.RU08:02

Адиев: «Рахимов – не тот человек, мнение которого мне интересно»

Soccer.ru08:07

Адиев: «Критика Рахимова? Это не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться»

Sport24.ru07:34
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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
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Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».
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Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях

«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия досрочно завершила поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию.
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Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев

Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.
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В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье

В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Общество

В Одессе барельеф Жукову убрали со здания военкомата

Inc-news.ru 02:10
Армия и оружие

ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом

РИА Новости 07:36
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Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео

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Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»

Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
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Юрий Лодыгин спрогнозировал победу «Зенита» в игре с ЦСКА

Напомним, что матч «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября. Питерцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, красно-синие на данный момент только пятые.
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В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
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В России изменился ГОСТ на хлеб

С 1 ноября 2019 года хлеб будут изготавливать по новому ГОСТу, сообщает ТАСС.
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Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе

Радио Комсомольская правда вчера в 07:56
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Пользователей Android предупредили о новом вирусе

Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Взгляд.ру вчера в 21:53
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Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи с Латвией и Сербией

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Треть российской нефти добывать нерентабельно: правительство заливает месторождения господдержкой

Выяснилось, что работать на трети из них без господдержки нерентабельно.
Фонтанка.Ру 07:13
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Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

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Авто

Начались продажи обновленного Hyundai Solaris

В Китае поступил в продажу рестайлинговый седан Hyundai Verna, который в России известен как Solaris.
Авторамблер 30 октября в 06:44
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
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Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
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МИД России потребовал вернуть домой летчика Ярошенко

Москва требует прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, и вернуть его на родину.
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Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 30 октября в 20:15
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