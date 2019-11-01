Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.

Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Происшествия Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Политика Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях «Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.

Политика Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия досрочно завершила поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию.

Общество Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.

Происшествия В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Общество Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Футбол Юрий Лодыгин спрогнозировал победу «Зенита» в игре с ЦСКА Напомним, что матч «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября. Питерцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, красно-синие на данный момент только пятые.

Общество Первый в России трамвай на водородном топливе испытают в Петербурге Проект по созданию действующего трамвая на водородном топливе был задуман в 2016 году на форуме SmartTRANSPORT и реализуется государственным предприятием "Горэлектротранс" совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр", добавляют в пресс-службе.

Общество В России изменился ГОСТ на хлеб С 1 ноября 2019 года хлеб будут изготавливать по новому ГОСТу, сообщает ТАСС.

Гаджеты Пользователей Android предупредили о новом вирусе Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.

Авто Начались продажи обновленного Hyundai Solaris В Китае поступил в продажу рестайлинговый седан Hyundai Verna, который в России известен как Solaris.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.

Происшествия Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика МИД России потребовал вернуть домой летчика Ярошенко Москва требует прекратить издевательства над российским летчиком Константином Ярошенко, который находится в американской тюрьме, и вернуть его на родину.