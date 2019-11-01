Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.
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Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

Адиев прокомментировал слова Рахимова. Тот сказал, что разочаровался в нём

Чемпионат07:24

Адиев – Рахимову: «Его мнение мне неинтересно, все просто»

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Адиев отреагировал на слова Рахимова. Ранее Рашид заявил, что разочаровался в коллеге

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Адиев отреагировал на слова Рахимова. Ранее Рашид заявил, что разочаровался в коллеге

Sportbox.RU08:02

Адиев: «Рахимов – не тот человек, мнение которого мне интересно»

Soccer.ru08:07

Адиев: «Критика Рахимова? Это не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться»

Sport24.ru07:34
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