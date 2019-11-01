Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.

Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

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