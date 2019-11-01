Футбол
Спорт-ЭкспрессРахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru 13:54
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Технологии
Apple поборется за аудиторию с Netflix
По данным СМИ, Apple потратила на собственный видеосервис более $6 млрд.
Коммерсантъ FM 10:02
Армия и оружие
Минобороны Украины готово «к любому сценарию» в Донбассе
Глава Минобороны Андрей Загороднюк не исключил возможности наступления со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Росбалт 08:56
Шоу-бизнес
Дочь Успенской впала в депрессию после четвёртой операции на лице
На днях девушке сделали уже четвертую операцию на лице, но утешительных прогнозов врачи пока не говорят.
Блокнот.ру 06:02
Политика
НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма
НАТО призвал Россию вернуть Крым Украине. Пока этого не произойдет, Альянс не сможет вести дела с Москвой как обычно.
Телеканал 360° вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Глюкоза предстала в образе растолстевшей старушки
В честь праздника Глюкоза решила потолстеть, поседеть и нарядиться старушкой, которая ищет щенка.
Волга-Медиа 01:55
Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
РИА Новости 11:45
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Помпео назвал Компартию Китая угрозой США
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия вчера в 03:10
Экономика
РФ отправила в Венесуэлу за два года более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Общество
Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября
По информации издания, министерство попросило Universal Pictures International (сейчас занимается дистрибуцией «Семейки Аддамс» и «Эвереста») уменьшить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.
РБК 13:09
Фигурное катание
Воронов с ошибками откатал короткую программу на Гран-при во Франции
Нева Спорт 10:43
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills по телемосту
Владимир Путин провел телеконференцию с участниками национального чемпионата WorldSkills Hi-tech, который состоялся в Екатеринбурге.
ТВ Центр 11:17
Шоу-бизнес
После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске
Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня 14:30
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг призвала своих сторонников помочь ей добраться из Америки в Европу морским транспортом.
Рамблер 14:11
Авто
В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Говорит Москва 12:10
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41