Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева. Также специалист надеется, что он расскажет когда-нибудь правду.
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Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»

Спорт-Экспрессвчера в 17:17

Адиев прокомментировал слова Рахимова. Тот сказал, что разочаровался в нём

Чемпионат07:24

Адиев – Рахимову: «Его мнение мне неинтересно, все просто»

Бомбардир.ру07:42

Адиев отреагировал на слова Рахимова. Ранее Рашид заявил, что разочаровался в коллеге

Матч ТВ08:02

Адиев отреагировал на слова Рахимова. Ранее Рашид заявил, что разочаровался в коллеге

Sportbox.RU08:02

Адиев: «Рахимов – не тот человек, мнение которого мне интересно»

Soccer.ru08:07

Адиев: «Критика Рахимова? Это не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться»

Sport24.ru07:34
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Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
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Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
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LG обещает добавить поддержку NVIDIA G-Sync в свои телевизоры OLED 2019 года

LG обещает уже на этой неделе начать выпуск новых прошивок с поддержкой NVIDIA G-Sync для семейства своих телевизоров OLED 2019 года в США.
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

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Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

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Украина отложит разведение сил в Петровском

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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Белоруссия не обсуждает переход к единой валюте с Россией или ЕАЭС

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Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

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Магомед Мусаевич Адиев
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Российский футболист и футбольный тренер.
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