Футбол
Газета.RuРахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке. Специалист сделал громкое объявление сразу после проигрыша в матче 11-го тура чемпионата России против "Сочи". Победу хозяевам принесли голы Андрея Мостового и Кристиана Нобоа - 0:2.
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Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.
— Магомед Даудов, российский военный деятельПятый канал 15:27
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