Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке. Специалист сделал громкое объявление сразу после проигрыша в матче 11-го тура чемпионата России против "Сочи". Победу хозяевам принесли голы Андрея Мостового и Кристиана Нобоа - 0:2.

Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым супругом Известная телевизионная ведущая Лера Кудрявцева в эфире одного из телепроектов рассказала, как начинался их романтические отношения с российским хоккеистом Игорем Макаровым, который, как известно, младше возлюбленной практически на 15 лет.

Экономика Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити» «МегаФон» планирует перевести свою штаб-квартиру в деловой район «Москва-Сити» — для компании построят отдельное здание в рамках строительства второй очереди башни «Империя», рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.

Политика Штрафы для уклонистов от армии могут возрасти в шесть раз Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается - с 6 тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом В Белгородской области на автодороге Валуйки — Алексеевка столкнулись автобус «ПАЗ» и экскаватор-погрузчик, в результате пострадали четыре человека, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Здоровье 200-килограммовый мужчина попросил денег на здоровье у государства Бывший обладатель звания самого толстого в мире человека Пол Мейсон попросил Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему, так как переживает за свою жизнь.

Шоу-бизнес Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.

Политика Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Финансы Подсчитан объем «серых» зарплат в России «Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.

Политика Объявлен новый состав Правительства Севастополя Врио Губернатора Севастополя Михаил Владимирович Развожаев озвучил новый состав городского правительства.

Гаджеты Приложение YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны YouTube Music заменит более старое приложение Google Play Music в пакете программ GApps, устанавливаемом по умолчанию на все новые Andoird-смартфоны.

Здоровье Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.

Политика МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.

Политика Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Космос Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.

Здоровье Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.

Кино «Очень странные дела» переезжают в новом сезоне Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" был официально объявлен 30 сентября 2019 года.

Армия и оружие Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.

Политика Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.