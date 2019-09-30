Футбол

ИзвестияИзвестияФК «Ахмат» покинул главный тренер Рахимов

Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи». Его отставку принял президент клуба Магомед Даудов, сообщает пресс-служба «Ахмата» в понедельник, 30 сентября.
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Магомед Даудов
Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.
— Магомед Даудов, российский военный деятельПятый канал 15:27

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Советский, таджикский и российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника. Мастер спорта СССР. С 7 ноября 2013 года по 21 мая 2017 года являлся главным тренером грозненского «Терека». 5 сентября 2018 года вернулся на пост главного тренера грозненского клуба, подписав контракт на 2 года.
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