Футбол
ИзвестияФК «Ахмат» покинул главный тренер Рахимов
Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи». Его отставку принял президент клуба Магомед Даудов, сообщает пресс-служба «Ахмата» в понедельник, 30 сентября.
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Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.
— Магомед Даудов, российский военный деятельПятый канал 15:27
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