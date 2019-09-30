Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.

Главный тренер грозненского ФК «Ахмат» Рашид Рахимов покидает свой пост после поражения команды в гостевом матче 11-го тура Кубка России по футболу от «Сочи». Его отставку принял президент клуба Магомед Даудов, сообщает пресс-служба «Ахмата» в понедельник, 30 сентября.

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