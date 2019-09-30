Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба „Ахмат“. После матча с „Сочи“ Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны.

После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Политика Контактная группа Киева подписала «формулу Штайнмайера» Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны поставил под документом свою подпись, сообщило РИА "Новости".

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Спорт WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.

Общество Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Авто Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы Компания Hyundai привезла в Россию кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые получили новые моторы.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Экономика Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти» По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.

Гаджеты В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11 Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.

Футбол «Ювентус» разгромил «Байер» в матче Юношеской лиги УЕФА В матче группового турнира Юношеской лиге УЕФА «Ювентус» разгромил «Байер» (4:1). После игры у туринцев стало 6 очков, они являются лидерами группы D. «Байер» замыкает турнирную таблицу.

Происшествия Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Политика Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Политика В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Футбол Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Наука В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

Политика В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.

Общество В Нью-Йорке запретили использовать термин «нелегальный мигрант» Власти Нью-Йорка запретили использование термина "нелегальный мигрант" (illegal alien) в случаях, когда он используется для унижения или травли человека, сообщает CNN.