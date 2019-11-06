Футбол
ФАНРакицкий объяснил решение о завершении карьеры в сборной Украины
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом футболист сине-бело-голубых написал в своем Instagram-аккаунте. Ракицкий поздравил национальную команду Украины с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 15:34, Вашингтон
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Футбол
Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча с «Ювентусом»
Один из болельщиков московского "Локомотива" упал с трибуны во время домашнего матча столичного клуба с туринским "Ювентусом", сообщил в прямом эфире комментатор "Матч ТВ".
РИА Новости 14:29
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Радио Комсомольская правда 08:20
Общество
Суд разрешил проверить доходы Порошенко за пять лет
Печерский райсуд Киева дал представителям Государственного бюро расследований доступ к информации о доходах экс-президента Украины Петра Порошенко с 17 июня 2014 года по 19 мая 2019 года.
Life.ru 13:52
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera 04 ноября в 13:20
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 1:1 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Общество
РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Daily Storm 00:57
Экономика
Экспорт автомобилей из России вырос на треть
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь–декабрь) вырос почти на 30%.
Известия 04:38
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня вчера в 08:19
Наука
Жизнь в духоте превратила лабораторную мышь в голого землекопа
Во время новой научной работы исследователи разработали модель условий жизни голого землекопа.
МедиаПоток 11:14
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Музыка
Танец Анны Акопян: премьер Армении опубликовал кадры с концерта в Ереване
Премьер Армении побывал на свадьбе детей Царукяна и Сукиасяна – фото >> На кадрах можно увидеть супругу Пашиняна – Анну Акопян, министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, а также спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
Sputnik Армения 14:21
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар вчера в 04:08
Футбол
«Зенит» пропустил два безответных мяча от «Лейпцига»
LiveSport.ru вчера в 14:50
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об «аргентинском кокаине»
Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.
Вести.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50