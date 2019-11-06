Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом футболист сине-бело-голубых написал в своем Instagram-аккаунте. Ракицкий поздравил национальную команду Украины с выходом на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году.

Ракицкий объяснил решение о завершении карьеры в сборной Украины

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