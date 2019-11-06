Футбол
RT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Футбол
Стал известен состав «Локомотива» на матч против «Ювентуса»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин определился со стартовым составом на встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Футбол
Роналдо намерен купить португальский клуб
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Общество
В России планируют отменить штрафы за среднюю скорость
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, вводящий запрет на штрафы за превышение средней скорости движения с помощью нескольких камер.
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых» паспортов
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.