Футбол

RT на русскомRT на русскомФутболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Защитник выступал за сборную Украины с 2009 года.
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Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики. Что важно знать

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Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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Защитник «Зенита» Ракицкий ушел из сборной Украины из-за политики

РИА Новости03:23

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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