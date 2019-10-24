Лига чемпионов
LiveSport.ruРакицкий попал в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА представила фентези-сборную тура Лиги чемпионов. В список попал защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости вчера в 09:33
Происшествия
Суд арестовал правозащитника Маякова
Бабушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста до 24 декабря для директора правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова.
Московский Комсомолец 10:26
Футбол
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
Вести.Ru 14:45
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру 02:32
Политика
Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа
Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку
В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия 13:35
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
РИА Новости 10:55
Происшествия
По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
ТАСС 15:34
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Футбол
«Эвертон» хочет приобрести Дзюбу
Как сообщает readeverton.com, ливерпульский клуб хотел приобрести россиянина еще зимой, однако тогда Дзюба остался в петербургской команде.
ProstoProSport 14:16
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о необходимости вернуть Турцию в орбиту НАТО
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Анкара движется в неверном направлении по отношению к союзникам по НАТО, сближаясь больше с Россией, чем с Западом.
Международная жизнь 10:54
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Ведомости 14:31
Кино
Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 22 октября в 00:36
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя
Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.
РИА Новости 06:09
Здоровье
На строительство онкоцентра в Якутске выделят почти шесть миллиардов рублей
На строительство онкологического центра в Якутске из федерального бюджета будет выделено 5,9 миллиарда рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
РИА Новости 14:49
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Профиль вчера в 12:24
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Армия и оружие
В ЛНР два человека ранены в результате обстрела ВСУ
Два сотрудника Луганского лесоохотничьего хозяйства были ранены в результате обстрела украинских силовиков.
РЕН ТВ 13:51
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Происшествия
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44