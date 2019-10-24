Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruРакицкий попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представила фентези-сборную тура Лиги чемпионов. В список попал защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:13, Ашберн
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