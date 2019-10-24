Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРакицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий включен в сборную недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. 30-летний украинец отметился голом в гостевой игре против "Лейпцига" (1:2). Из немецкой команды в сборную попал автор одного из забитых мячей полузащитник Конрад Лаймер.
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