Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессРакицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий включен в сборную недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА. 30-летний украинец отметился голом в гостевой игре против "Лейпцига" (1:2). Из немецкой команды в сборную попал автор одного из забитых мячей полузащитник Конрад Лаймер.
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