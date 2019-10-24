Лига чемпионов
РИА НовостиРакицкий попал в символическую команду недели Лиги чемпионов
Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий попал в символическую команду недели футбольной Лиги чемпионов, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter. "Зенит" в среду уступил на выезде "Лейпцигу" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:52, Ашберн
Здоровье
Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе
Издание Huffpost ранее сообщало о проекте британских ученых, которые создали восковую фигуру женщины по имени Эмма, проиллюстрировав, чем грозит сидячая работа.
Общество
Траты россиян на личный автомобиль выросли за год почти на четверть
За год "средний чек" автомобилиста, в который входят, в частности, штрафы, техобслуживание и покупка бензина, вырос на 22%.
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста
Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
Гаджеты
Самый необычный смартфон последних лет не получит преемника
Яннард в своём обращении написал, что он попросту уходит на пенсию из-за возраста (ему 70 лет) и проблем со здоровьем.
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Армия и оружие
В Одессе ВСУ спустили на воду списанные из США катера
Катера типа Island военно-морских сил ВСУ Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" пришвартовались к военному причалу практической гавани.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей в России
Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Здоровье
Новосибирские кардиохирурги выполнили пятую в мире «слепую» операцию
Уникальную операцию для лечения ишемической болезни сердца выполнили кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.
Футбол
Переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик
Как сообщает Le Parisien, в настоящий момент переговоры между «ПСЖ» и Неймаром зашли в тупик.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Автоспорт
В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию
После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песенной угрозы Трампу
Всемирно известный американский рэпер Эминем был допрошен сотрудниками Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства, из-за угрозы в адрес президента страны.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Общество
Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости
Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
В среду, 23 октября, Трамп в обращении к гражданам США по поводу ситуации в Сирии заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем.