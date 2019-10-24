Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиРакицкий попал в символическую команду недели Лиги чемпионов

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий попал в символическую команду недели футбольной Лиги чемпионов, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter. "Зенит" в среду уступил на выезде "Лейпцигу" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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