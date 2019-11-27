Футбол
ProstoProSportРакицкий попросил Оздоева не целовать его перед штрафными
Оказалось, что полузащитник сборной России перед штрафным во время матча с «Арсеналом» подошел к украинскому игроку и поцеловал его. Для Ракицкого это было неожиданно. Поэтому он попросил Оздоева больше так не делать, поскольку сам он стесняется.
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Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Транспорт
Путин объявил название трассы М-11
Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что все подобные дороги имеют названия.
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Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
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Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
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Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Гаджеты
Acer представила В России геймерское кресло за 2,5 млн рублей
Acer представила в России Predator Thronos с эффектом полного погружения в игровой процесс для самых хардкорных поклонников игр.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов.
Общество
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Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Киберспорт
Void Spirit добавлен в клиент игры
Общество
Повышение пенсионного возраста оказалось неэффективным
Исследование показало, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста – они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда, пишет газета «Коммерсантъ».
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
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Андрей Кончаловский прервал молчание о своей дочери
На днях режиссер прервал молчание на эту болезненную тему.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Космос
Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС
Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Происшествия
В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
Бизнес-джет Gulfstream, на борту которого находились три человека, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за технических проблем с шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Дочка переписывалась со взрослым мужчиной, он присылал свои интимные фото и просил в ответ снимки школьницы.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев удивился снимкам облысевшей жены из больницы
В интернете опубликовали фотографии супруги Гогена Солнцева Екатерины Терешкович.
Политика
Названы сроки восстановления авиасообщения с Грузией
Запрет на авиасообщение с Грузией, введенный из-за антироссийских акций, может быть снят в первой половине 2020 года.