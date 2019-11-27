Оказалось, что полузащитник сборной России перед штрафным во время матча с «Арсеналом» подошел к украинскому игроку и поцеловал его. Для Ракицкого это было неожиданно. Поэтому он попросил Оздоева больше так не делать, поскольку сам он стесняется.

Ракицкий попросил Оздоева не целовать его перед штрафными

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