Футбол
ProstoProSportРакицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины
Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины несколько недель назад. Это связано с тем, что после ухода в «Зенит» его перестали вызывать в национальную команду. В последний раз он играл в октябре 2018 года.
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с чего всё началось
– Ууу, это было в Донецке с тренером Луческу.Фонтанка.Ру03:34
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Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Футболисты петербургского "Зенита" обыграли французский "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Происшествия
На химзаводе в Техасе произошел второй за сутки взрыв
Второй взрыв прогремел на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас).
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Футбол
Ливерпуль — Наполи 1:1
Политика
Матвиенко: около 35% российских семей не знают о положенных им льготах
Порядка 35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете».
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Общество
В центре Киева отключилось электричество
Отмечается, что, кроме подсветки зданий и электричества в домах,также из строя вышли все дорожное освещение и светофоры.
Общество
Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».
Политика
США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
Хоккей
17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»
Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Общество
Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу
Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Общество
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть
Фокусы всегда завораживали людей своей эффектностью и загадкой. Но на такие трюки способны не только профессиональные иллюзионисты.