Футбол

ProstoProSportProstoProSportРакицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины несколько недель назад. Это связано с тем, что после ухода в «Зенит» его перестали вызывать в национальную команду. В последний раз он играл в октябре 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Ярослав Ракицкий: Сказал, чтобы Магомед не подходил ко мне с поцелуями. Я стесняюсь

– Ууу, это было в Донецке с тренером Луческу.
Фонтанка.Ру03:34

Подробнее о событии

Ракицкий: без меня сборная Украины и так играет хорошо. Я там буду лишний

Чемпионат06:56

Ракицкий — о реакции на его уход из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву м»

Спорт-Экспресс07:30

Ракицкий: «Кто-то писал „чудак на букву М“. Кто-то воспринял решение по сборной с пониманием»

Sport24.ru08:18

Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины

RT на русском09:09

Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»

Бомбардир.ру08:31

Украинец из «Зенита» рассказал о реакции фанатов на его уход из сборной

Lenta.ru08:40

Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

ProstoProSport07:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли французский "Лион" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 14:47
Политика

США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
РИА Новости 17:47
Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Происшествия

На химзаводе в Техасе произошел второй за сутки взрыв

Второй взрыв прогремел на химическом заводе в американском городе Порт-Нечес в округе Джефферсон (штат Техас).
ТАСС 17:09
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Политика

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС 18:20
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Политика

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
RT на русском 11:16
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру 16:51
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Коммерсантъ 15:36
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM 16:55
Футбол

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 18:47
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

RT на русском 08:51
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Футбол

Ливерпуль — Наполи 1:1

Sport24.ru 16:54
Политика

Матвиенко: около 35% российских семей не знают о положенных им льготах

Порядка 35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете».
Парламентская газета 16:24
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК 15:55
Транспорт

Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Коммерсантъ 06:09
Общество

В центре Киева отключилось электричество

Отмечается, что, кроме подсветки зданий и электричества в домах,также из строя вышли все дорожное освещение и светофоры.
Газета.Ru 15:36
Общество

Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».
РБК 16:00
Политика

США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
ФАН 18:16
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Хоккей

17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»

Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Чемпионат 10:46
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
BFM.ru 11:26
Космос

На МКС все туалеты вышли из строя

Говорит Москва 04:20
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Общество

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита

Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
RT на русском 09:12
Общество

Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу

Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.
REGNUM 17:01
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru 15:08
Общество

Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть

Фокусы всегда завораживали людей своей эффектностью и загадкой. Но на такие трюки способны не только профессиональные иллюзионисты.
Рамблер 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное