Футбол

ProstoProSportProstoProSportРакицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины несколько недель назад. Это связано с тем, что после ухода в «Зенит» его перестали вызывать в национальную команду. В последний раз он играл в октябре 2018 года.
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с чего всё началось

Ярослав Ракицкий: Сказал, чтобы Магомед не подходил ко мне с поцелуями. Я стесняюсь

– Ууу, это было в Донецке с тренером Луческу.
Фонтанка.Ру03:34

Подробнее о событии

Ракицкий: без меня сборная Украины и так играет хорошо. Я там буду лишний

Чемпионат06:56

Ракицкий — о реакции на его уход из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву м»

Спорт-Экспресс07:30

Ракицкий: «Кто-то писал „чудак на букву М“. Кто-то воспринял решение по сборной с пониманием»

Sport24.ru08:18

Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины

RT на русском09:09

Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»

Бомбардир.ру08:31

Украинец из «Зенита» рассказал о реакции фанатов на его уход из сборной

Lenta.ru08:40

Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

ProstoProSport07:38
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Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
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В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
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Политика

На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
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С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, следовавшего из Казани в Москву, сообщил Telegram-канал «Небожена».
РБК 15:09
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Семак заявил, что «Зениту» было тяжело в матче с «Лионом»

Главный тренер петербургского «Зенита» прокомментировал победу над французским «Лионом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 15:56
Футбол

Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Петербургский дневник 08:51
Шоу-бизнес

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Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
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Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК 15:55
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 14:41
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Общество

НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Украина.ру 11:34
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК 15:29
Общество

Мосгордума приняла бюджет столицы

Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Газета.Ru 12:09
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Здоровье

Демографическая яма: смертность кировчан превышает рождаемость

В 2017 году естественная убыль составила 4 597 человек, в 2018 - 6 424. В первом полугодии 2019 - 4 597.
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Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Происшествия

На месте взрыва на улице Болдина в Туле работает робот

Молодой коммунар 04:24
Авто

Названы меры господдержки, которые могут спасти российский авторынок

Как восстановить былые позиции, и какие меры господдержки помогут авторынку России вновь выйти «в плюс», выяснило аналитическое агентство «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:14
Здоровье

Минздрав проверит обеспечение лекарствами больных муковисцидозом

В пресс-службе Минздрава сообщили, что после появления этих сообщений министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору организовать комплексную проверку обеспечения лекарствами пациентов с муковисцидозом и подготовить подробный отчет с конкретными предложениями по улучшению ситуации.
РЕН ТВ 04:40
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили в рамках «Черной пятницы»

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
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Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
Политика

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Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК 10:29
Политика

Зеленский заявил, что готов к любым переговорам в нормандском формате

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Киев готов к проведению 9 декабря в Париже переговоров в рамках "нормандской четверки", причем в любом формате.
Московский Комсомолец 15:57
Общество

Дерипаска может лишиться гражданства Кипра

Дерипаска, Столяренко и Бондаренко не получали никаких официальных уведомлений о статусе кипрского гражданства, сообщили их представители.
Ведомости 04:45
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Медведев утвердил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса в стране.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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