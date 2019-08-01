Футбол
ProstoProSportРакицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины
Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины несколько недель назад. Это связано с тем, что после ухода в «Зенит» его перестали вызывать в национальную команду. В последний раз он играл в октябре 2018 года.
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– Ууу, это было в Донецке с тренером Луческу.Фонтанка.Ру03:34
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Футбол
Глава УЕФА уверен в высокой организации матчей Евро-2020 в Петербурге
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что Россия сможет лучшим образом подготовиться к матчам чемпионата Европы 2020 года.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Происшествия
Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт в Доминикане столкнулся на трассе с грузовиком, после чего опрокинулся, сообщает издание Diario Libre.
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС
Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Происшествия
Растет число жертв землетрясения в Албании
Жертвами землетрясения в Албании стали как минимум 14 человек, еще около 600 местных жителей пострадали.
Общество
Путин приехал в СПбГУ на прощание с Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал в СПбГУ на церемонию прощания с бывшим ректором высшего учебного заведения Людмилой Вербицкой.
Происшествия
Матери найденного в Подмосковье младенца предъявили обвинение
Политика
Зеленский не исключает двусторонней встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год
Депутаты Московской городской думы большинством голосов приняли закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба городского парламента.
Игры
Подписчики Stadia Pro получат еще две бесплатные игры
Напомним, ранее подписчики Stadia Pro получили бесплатный доступ к таким играм, как Destiny 2: The Collection и Samurai Shodown.
Общество
«Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку
Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.
Политика
РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.
Политика
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Авто
Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа
Шпионы впервые сфотографировали новый Kia Sorento без камуфляжа, а снимок оказался в распоряжении издания KoreanCarBlog.
Экономика
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить проблему " торчащих ног" в плацкартных вагонах Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца
Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Армия и оружие
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной
Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".