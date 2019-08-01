– Ууу, это было в Донецке с тренером Луческу.

с чего всё началось

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины несколько недель назад. Это связано с тем, что после ухода в «Зенит» его перестали вызывать в национальную команду. В последний раз он играл в октябре 2018 года.

Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

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