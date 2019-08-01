Футбол

ProstoProSportProstoProSportРакицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины несколько недель назад. Это связано с тем, что после ухода в «Зенит» его перестали вызывать в национальную команду. В последний раз он играл в октябре 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Ярослав Ракицкий: Сказал, чтобы Магомед не подходил ко мне с поцелуями. Я стесняюсь

– Ууу, это было в Донецке с тренером Луческу.
Фонтанка.Ру03:34

Подробнее о событии

Ракицкий: без меня сборная Украины и так играет хорошо. Я там буду лишний

Чемпионат06:56

Ракицкий — о реакции на его уход из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву м»

Спорт-Экспресс07:30

Ракицкий: «Кто-то писал „чудак на букву М“. Кто-то воспринял решение по сборной с пониманием»

Sport24.ru08:18

Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из сборной Украины

RT на русском09:09

Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»

Бомбардир.ру08:31

Украинец из «Зенита» рассказал о реакции фанатов на его уход из сборной

Lenta.ru08:40

Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины

ProstoProSport07:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:28, Ашберн
Футбол

Глава УЕФА уверен в высокой организации матчей Евро-2020 в Петербурге

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что Россия сможет лучшим образом подготовиться к матчам чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 10:59
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру 10:37
Происшествия

Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком в Доминикане

Автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт в Доминикане столкнулся на трассе с грузовиком, после чего опрокинулся, сообщает издание Diario Libre.
Радио Sputnik 00:21
Общество

Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС

Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:41
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Происшествия

Растет число жертв землетрясения в Албании

Жертвами землетрясения в Албании стали как минимум 14 человек, еще около 600 местных жителей пострадали.
Свободная Пресса вчера в 08:39
Общество

Путин приехал в СПбГУ на прощание с Людмилой Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал в СПбГУ на церемонию прощания с бывшим ректором высшего учебного заведения Людмилой Вербицкой.
iReactor 05:18
Происшествия

Матери найденного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Москва 24 вчера в 01:16
Политика

Зеленский не исключает двусторонней встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:22
Общество

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год

Депутаты Московской городской думы большинством голосов приняли закон о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщает пресс-служба городского парламента.
РБК 11:01
Игры

Подписчики Stadia Pro получат еще две бесплатные игры

Напомним, ранее подписчики Stadia Pro получили бесплатный доступ к таким играм, как Destiny 2: The Collection и Samurai Shodown.
REGNUM 11:17
Общество

«Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку

Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.
Известия вчера в 04:44
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 г.: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР – 73.
Ведомости 11:09
Политика

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
ТАСС 09:13
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Известия 10:27
Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

News.ru 07:36
Авто

Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа

Шпионы впервые сфотографировали новый Kia Sorento без камуфляжа, а снимок оказался в распоряжении издания KoreanCarBlog.
Tvoe-avto.com 10:30
Экономика

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Известия вчера в 14:31
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

РБК 08:34
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к РФ по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины к России "уважать международное право".
Московский Комсомолец 02:40
Происшествия

Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru 09:18
Транспорт

Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года

Ведомости 05:44
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить проблему " торчащих ног" в плацкартных вагонах Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Дни24 08:36
Армия и оружие

Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
Lenta.ru 04:25
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Здоровье

Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной

Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.
Вечерний Волгоград 07:53
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ярослав Владимирович Ракицкий
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник российского клуба «Зенит». В системе донецкого «Шахтёра» находился с 13 лет. Прошёл путь до игрока основного состава команды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное